Kodukohvikute päev toob maailma köögi Tõrva

"Hetkel on registeerunud kohvikupidajaid kuus, aga see on natukene liiga pisike arv. Loodame, et tuleb ikka juurde," rääkis Tõrva kultuurimaja juhataja Pille Ilisson, kelle sõnul oli eelmisel aasta osalejaid kokku 13.

Et osavõtjate arvu kasvatada, toimub 8. aprillil, algusega kell 10 Tõrva kultuurimajas koosolek, kuhu oodatakse kõiki potentsiaalseid kohvikupidajaid, et üritus omakeskis läbi arutada. "Kes pole veel otsustanud või kahtleb, võiks tulla koosolekule," ütles Ilisson.

Nagu eelmistel aastatel, on ka seekord ürituse korralduslik pool kohvikupidajate endi kätes. Tõrva linn toetab ettevõtmist reklaamide ja plakatitega seonduvalt.