Keskkonnaminister Marko Pomerants on seda usku, et on võimalik leida kompromiss keskkonna kasutamise ja kaitsmise vahel. «Ei saa seadusi teha selle järgi, mis emotsioon on tänavail. Esimene valik peab olema teadmistepõhisus,» rõhutab ta seejuures.

|

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane