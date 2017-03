Õpetajad jagavad kogemusi kiusamise vältimise kohta

Seminaril esinevad õpetajad kõikidest Valga lasteaedadest ja koolidest, oma kogemusi tutvustab valgamaalastele ka Tallinna Meelespea lasteaia õpetaja. Ettekannetele lisaks saab vaadata Valga lasteaedade Kaseke ja Pääsuke laste etteasteid.

Programmi «Kiusamisest vaba lasteaed ja kool» koordinaatori Marie Tammsaare sõnul on igal lapsel õigus vägivallavabale lapsepõlvele, sealhulgas turvalisele haridusteele. «Lasteaias ja koolis valitsevad head sotsiaalsed suhted on turvatundeks äärmiselt olulised. »Kiusamisest vabaks!« metoodika pakub lastele heades suhetes olemise õpetamiseks toimivaid võtteid ja käepäraseid vahendeid.»

Koolituste koordinaatori Viive Rulli sõnul on programm elujõuline ja kogub üha populaarsust. «Selleks et soovitud muutused võimalikuks saaksid, peavadki kõik laste ümber tegutsevad täiskasvanud tegutsema ühtselt, lähtuma samadest väärtustest. Mida rohkem on lasteaias ja koolis kiusamise ennetamise võimalustest teadlikke täiskasvanuid, seda tõenäolisem on saavutada laste seas häid suhteid.»

Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Just seetõttu on tähtis oluliste väärtushinnangute võimalikult varane õpetamine lastele. Kiusamist ennetava programmi rakendamise õigus on 2017. aastaks 123 koolil ja 456 lasteaial üle kogu Eesti.

Paljudes lasteaedades on metoodika kasutusel kõigis rühmades ja mitmes koolis kogu põhikooli esimeses astmes ning ka laiemalt.