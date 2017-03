Maaomanik tegi, mida tahtis

Selgus, et maaomanik oli ise kulu süüdanud ja ütles päästjatele, et teeb omal maal, mida ta ise tahab. Päästjate selgitused, et kulupõlengud on looduskeskkonda kahjustavad ning põhjustavad tuleohu ümbrusele, ei läinud elanikele korda. Isikuandmete selgitamiseks kutsuti kohale politsei. Kulupõletamise keelust üleastujaga tegeleb edasi keskkonnainspektsioon.