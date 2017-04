1. aprillist muutub töövõimetoetuse päevamäär

Töövõimetoetust makstakse jooksva kuu kümnendal kuupäeval eelmise kuu eest, teatas töötukassa pressiesindaja reedel BNS-ile. Aprillis makstakse töövõimetoetus märtsi eest ehk vana päevamääraga. Uue päevamäära järgi arvutatud toetused makstakse välja mais.

Töövõimetoetuse ettemaksed aprilli eest tehakse uue päevamääraga neile inimestele, kes on esitanud töövõimetoetuse taotluse püsiva töövõimetuse kestuse ajal ja kelle töövõime hindamise otsus tehakse püsiva töövõimetuse kestuse ajal.

Töövõimetoetust ei indekseerita, kui toetus on määratud varasema töövõimetuspensioni suuruses.

Kui inimese sissetulek eelmisel kuul enne toetuse maksmist on suurem, kui toetuse 90-kordne päevamäär, hakatakse töövõimetoetust vähendama.

Pärast indekseerimist on 90 kordne päevamäär 1063,8 eurot. Osalise töövõime korral ei maksta enam töövõimetoetust, kui inimese sissetulek on üle 1468 euro kuus ja puuduva töövõime korral, kui sissetulek on üle 1773 euro kuus.