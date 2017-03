Valga noormees Kenor Kotkas osaleb Supermoto Euroopa meistrivõistlustel

Kenor tegeleb supermoto ja motokrossiga ning on juba jõudnud näidata oma sõiduoskusi ja head tehnikat. 19aastane motospartlane, keda motohuvilised juba mõnda aega tähelepanelikult jälginud, on nüüd nõuks võtnud osaleda Supermoto Euroopa MV esimesel etapil Itaalias Ottobianos, mis toimub juba 23. aprillil.

Toetus kulub viimseni ära ja rohkemgi

Et aga raha tuleb ise leida ja võistlusele minekuga kaasnevad kulutused on üsna suured, kasutatakse kõiki võimalikke vahendeid lisarahastuse saamiseks. Üks neist on hetkel käimasolev kampaania veebipaltvormil stardipaik.ee, kus saab sportlase eduka esinemise toetamiseks annetuse teha. Praeguseks on eesmärgiks seatud 1200 eurost täidetud umbes kaks kolmandikku ehk 770 eurot. Aega eesmärgi täitmiseks on veel kaks nädalat.

Mainitud summa on umbes neljandik sellest, mis reaalselt võistluste peale kulub. "Kulub tunduvalt rohkem. Uus varustus tuleb muretseda: kiiver ja sõiduülikond kindlasti, sest need ei tohi olla kulunud või katkised." Kotkas lisas muiates, et need viimased on tal korralikult ära kukutud. «Lisaks minekukulud, litsents, kindlustus, küte, osavõtumaks...»

Minna aga tuleb juba 12. aprillil, et jõuaks enne võistlusi soojaks sõita – et kiirus oleks käes ja rada selge.

Kenor Kotkas / Arvo Meeks/

Toetajaid noormehe sõnul ikka on ja ka uute toetajate otsimine käib aktiivselt. "Toetajate logod ja nimed on kirjas ka tsiklil ja seal," viitab Kenor reklaamkirjadega väikebussile. "Sõbrad ja tuttavadki on suuremate ja väiksemate summadega aidanud. Iga euro tegelikult loeb." Lisaks on tehtud taotlus linnavalitsusele ja lootust on, et sellega arvestatakse.

Rollerist supermoto ja motokrossini

Valga kutsekoolis kolmandal kursusel autotehnikuks õppiv Kenor tegeleb hetkel aktiivselt motospordiga. Algust sai tehtud väga noorena, kuid sel ajal ei olnud just palju võimalusi motospordiga tegelda.

Kui 2013. aasta sügisel sai rolleriga kahel võistlusel proovi mõttes osaleda, pääses Kenor ka poodiumile, vastavalt 2. ja 1. kohale. Vahepealsed aastad on üldjoontes vägagi edukad olnud, masinad on muutunud võimsamaiks, paraku on olnud ka karme kukkumisi. Nüüd sõidab Kenor suvisel ajal supermotot ja talvisel ajal motokrossi – viimast peamiselt treeninguks supermoto jaoks.

Kenor Kotkas / Erakogu

Motokrossi ja supermoto vahe on peamiselt pinnases, millel sõidetakse. Kui motokrossi sõidetakse liivasel pinnal, siis supermoto on ala, kus võtavad omavahel mõõtu motokrossi ja ringrajataustaga sõitjad. Supermotot sõidetakse rajal, mis ligi 70 protsendi ulatuses on asfaltkattega ning 30 offroad ja sisaldab motokrossi elemente.

Erandina on mõnel rajal krossielemendid ka asfaltkattega rajal. Sõiduvahendina kasutatakse kohandatud motokrossiratast, näiteks on sellel suuremad rattad, asfaldisõiduks sobivad rehvid, võimsam mootor, tugevdatud raam ja tehtud muud vajalikud muudatused.

Kotkase võistlusnumber igal võistlusel on olnud 37 ja sel on oma põhjus: kuna Kenori suurim sponsor, abiline ja treener on tema isa, kelle vanus poja esimesel hooajal oli 37, siis valis Kenor isa auks selle numbri tsiklitele.