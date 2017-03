Linnajuhtide palganumber tekitas volikogus eriarvamusi

Volikogu esimehe Ivar Undi arvates, kes tegi ettepaneku tõsta linnapea ja aselinnapeade töötasu saja euro võrra, on linnavalitsus teinud tublit tööd: sel aastal on käiku minemas mitu linnale olulist ehitusprojekti.

«Kuna linnavalitsuse töötajatel tõsteti töötasu uuel aastal viie protsendi võrra, pean põhjendatuks tõsta ka linnajuhtide palka,» sõnas Unt.

Volikogu arengu- ja majanduskomisjoni esimees Viljar Schmidt ütles, et tema isiklikult ega ka IRLi Valga piirkonna liikmed ettepanekut ei toeta.

«IRLi Valga piirkonna liikmed tegid koalitsioonipartneritele ettepaneku palga tõstmise eelnõu arutelust tagasi võtta, sest ei pea seda põhjendatuks. Me ei pea õigeks tõsta linnajuhtide palka hetkel, mil ees ühinemisprotsess ning millega seoses tulemas linnajuhtidele mitmesugused kompensatsioonid,» põhjendas Schmidt.

«Palganumbrit ei pea mõõtma naabrite numbritega, vaid ikka inimeste tööpanusega. Linnajuhid ei kontrolli oma ametnikke ja siiani pole vastu võetud sõiduautode kasutamise kord. Ette heita on veel teisigi tegemata asju ja isiklikult volikogu liikmena ma seda ei toeta.»

Volikogu aseesimees Külliki Siilak avaldas samuti rahulolematust, et linnavalitsus ei ole sõiduautode kasutamise korda siiani ümber vaadanud ega uut korda kehtestanud. Hiljem selgus aga linnasekretär Anastasija Kikkase täpsustusest, on linnavalitsus on uue korra siiski kinnitanud juba 21. märtsil ja see on kättesaadav ka linna kodulehelt.

Enne palgaküsimuse hääletamivooru võttis volikogu Keskerakonna fraktsioon viieminutilise vaheaja. Volikogu otsustas 15 poolthääle, nelja vastuhääle ja kahe erapooletu häälega määrata linnapea Kalev Härgi töötasuks 1. märtsist 2400 ja aselinnapeade töötasuks 2000 eurot.

Moodustati 27mandaadiline valimisringkond

Tänasel linnavolikogu istungil moodustati Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ning Valga linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega moodustuva Valga vallavolikogu valimisteks, mis viiakse läbi 15. oktoobril, valmisringkond number 1, mis hõlmab kõikide ühinevate omavalitsuste haldusterritooriume. Uue vallavolikogu liikmete arvuks määrati kokkuleppel ühinevate omavalitsustega 27.

Valga linna juristi Anastasija Kikkase sõnul kinnitasid nimetatud omavalitsused ühinemislepingu 25. novembril 2016. aastal ning selles lepiti kokku Valga vallavalitsuse 27-liikmeline volikogu koosseis, kes valitakse ühes ülevallalises valimisringkonnas. Kokkuleppeni jõuti üksmeelselt.

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest peab volikogu liikmete arv olema paaritu ning üle 10 000 elanikuga omavalitsuse volikogul peab olema vähemalt 21 liiget.

Volikogus moodustati ka Valga valla viieliikmeline valimiskomisjon koosseisus Margus Teder, Mare Roosipuu, Eve Eisen, Anastasija Kikkas ja Maiken Sikk, asendusliikmeteks valiti Heldi Kaares ja Liina Pettai.

Toetuse sai rahva kahanemise peatamise arengukava

Volikogus oli arutelu all kolm erinevat linna üldplaneeringu 2030+ arengustsenaariumi. Arutelu tulemusena otsustas volikogu toetada elanikkonna kahanemise protsessi peatamisega seotud stsenaariumi, milles eeldatakse, et elanikkonna kahanemine kas peatatakse või on see minimaalne ning aastal 2030 elab Valgas umbes sama palju inimesi kui praegu.

Valga linna rahvastiku arengut iseloomustab rahvaarvu vähenemine ja elanikkonna vananemine. Eesti statistikaamet prognoosib valgalaste arvuks aastal 2040 ligikaudu 9000, praegu on see 12 995 elanikku.

«Et rahvastiku vähenemine peatada, peame linna muutma kompaktsemaks ning taaselustama kesklinna. Linna funktsioone ja investeeringuid suuname esmalt kesklinna, väljaspool seda jääb hõredamaks hoonestus, tarbetud majad lammutatakse ja krundid kas haljastatakse või liidetakse need naaberkruntidega,» selgitas volikogus linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre.

Valga linnavolikogu kinnitas 15 poolthäälega ka 2017. aasta lisaeelarve. Lisaeelarves on tähelepanu all linna elukeskkonna parandamine ning teede ja tänavate korrastamine.

Enim raha, kokku peaaegu kaks miljonit eurot, kulub teede ja tänavate remondiks. Põhitänavatest rekonstrueeritakse Võru tänav Lõuna tänavast Karula valla piirini, Tartu tänavale tehakse uus ülekate ning remonditakse Pika ja Petseri tänava ristmik.

Mustkatte alla on plaanis viia Paju, Vahe, Narva, Siguri, Ploomi, Kevade, Muru ja Talve tänav. Asfaldi freesimisest tekkiva puruga soovitakse parandada Tambre linnaosa tänavaid. Lisaks remonditakse või ehitatakse kõnniteid Vabaduse, Aia, Neulandi ja Puiestee tänaval.

Volikogu kinnitas linna 2017. aasta lisaeelarve kogumahus 4,429 miljonit eurot ning eelarve kogumahuks 17,566 eurot. Koos põhieelarvega kinnitati investeerimistegevuse eelarveks 3,355 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse eelarveks 1,677 miljonit eurot.