Infopäeval jagati inspiratsiooni, aga esitati ka arupärimisi

Maaeluminister Tarmo Tamm sai pärast avakõnet kingiks koti erinevate töötlejate lihatoodetega, mille pakendid markeeritud eesti värvides tootemärgiga. Sellega soovisid kinkijad juhtida tähelepanu tarbijaid eksitavale probleemile: Eesti lipuga logo lihatoodete pakenditel võib panna tarbijaid arvama, et tegemist on kodumaisest toorainest valmistatud toodanguga.

"Soovin ministrile üle anda pakikese tõenäoliselt importtoorainest lihatoodetega ja küsin avalikult ministrilt tema arvamust lipumärgi kasutamise kohta importtoorainest toodetel, mis on toodetud Eesti tööstustes," ütles Valgamaal Korijärvel lihaveisekasvatusega tegelev talupidaja enne kõnekat aktsiooni. Vastuseid püstitatud küsimustele lubas minister õige pea.

Infop / Arvo Meeks/Valgamaalane

Avakõne ise aga väljendas tahet, et elu maal säiliks. "Avatud talude päeval osalejad on sada protsenti ehedad Eesti talud, kes selle eest seisavad," ütles maaeluminister Tarmo Tamm ja lisas, et maaelu säilimiseks on vaja toredaid sädeinimesi, kes valmis kodud ja südamed inimestele avama, et rohkem inimesi leiaks tee maaeluni.

Kolmandat üle-eestilist avatud talude päeva ettevalmistaval infopäeval kutsus Tamm üles talupidajaid osalema avatud talude päeval 23. juulil, et tugevdada inimeste sidet maaeluga, näidata, kust pärineb kodumaine toodang, ning elavdada kodumaiste toodete tarbimist.

Avatud talude päeva korraldavad maaeluministeerium, maamajanduse infokeskus, vastühinenud Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti põllumajandus-kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti külaliikumine Kodukant.

Osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine hiljemalt 1. mail registreerida avatud talude veebilehel.