Kaitsejõudude ohvitser, riigikaitseõpetaja, Otepää Maarja koguduse vaimulik, kohaliku elu edendaja, Valgetähe teenetemärgi omanik ... Need on vaid mõned märksõnad, millega saab iseloomustada Marko Tiirmaad. Siiani Kaitseliidu Valgamaa maleva kaplan, kes annab riigikaitseõpetuse tunde mitmes Valga- ja Tartumaa koolis, on nüüd ametis Kaitseliidu Elva malevkonna pealikuna.