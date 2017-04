Parimad aprillinaljad läbi aegade

Ma tulen rahus ...

1989. aasta 31. märtsil nägid tuhanded Londoni lähistel maanteel sõitvad autojuhid õhus helendavat lendavat taldrikut. Arusaadavalt pidasid paljud auto kinni ning vaatasid, kuidas õhulaev maandus kohalikul viljapõllul, ning kutsusid tulnukate invasiooni hirmus kohale politsei.

Üks sündmuskohale jõudnud vapper korrakaitsja otsustas, kumminui pikalt ette sirutatud, õhusõidukile läheneda. Kuid kui taldriku uks avanes ning väljus hõbedaselt riietatud figuur, põgenes politseinik kabuhirmus teises suunas.

Lennumasin osutus tegelikult kuumaõhupalliks, mis oli ehitatud nii, et see meenutaks lendavat taldrikut. Nalja taga oli toona 36aastane Virgin Recordsi asutaja ja multimiljonär Richard Branson, kelle kirg on kuumaõhupallid ja suurejoonelised naljad. Mees oli kavatsenud maanduda 1. aprillil Londonis Hyde Parkis. Kahjuks puhus tugev tuul õhupalli kursilt kõrvale ning ta pidi leppima maandumisega päev varem ja vales kohas.

Maaväline lennumasin. / shutterstock.com

«Ma ei teinud midagi valesti»

Aastaks 1992 oli möödunud 18 aastat sellest, kui USA president Richard Nixon oli sunnitud Watergate`i afääri tõttu tagasi astuma. Kui sama aasta 1. aprillil teatas rahvuslik raadio, et Nixon on otsustanud taas presidendiks kandideerida, ujutati saade üle raevunud inimeste telefonikõnedest. Mehe uus loosung oli «Ma ei teinud midagi valesti ja ei tee seda enam kunagi.» Lisaks lasti eetrisse heliklipid Nixoni kõnedega kandidatuuri astumisest.

Saatejuht John Hockenberry oli sunnitud juba saate teises pooles tunnistama, et tegu oli naljaga. Nixoni häält oli matkinud koomik Rich Little.

Hiigelosake

1996. aastal avaldas teadusajakiri Discover uudise, et füüsikud avastanud uue algosakese, mille nimeks sai bigon. See materialiseerus vaid miljondikuks sekundiks, kuid oli imekspandavalt selleks hetkeks keeglikuuli suurune. Füüsik Albert Manque seletas, et tema ja kolleegid avastasid osakese õnnetuse käigus, kui arvuti plahvatas, olles ühendatud vaakumtoruga. Hilisem videoanalüüs olevat murdosa sekundiks näidanud bigonit hõljumas arvuti kohal.

Manque spekuleeris, et bigon võib olla paljude seletamatute fenomenide põhjus, näiteks keravälk, kokkuvajuvad sufleed ja iseeneslik süttimine.

Ümmargune pii

USA ajakiri New Mexicans for Science and Reason kirjutas 1998. aasta aprillinumbris, et Alabama osariigi seaduskogu on hääletanud selle poolt, et konstant pii väärtust muudetakse 3,14159-lt ümmarguseks 3,0ks. Selle idee olevat muuta matemaatiline konstant vastavaks «Piibli väärtustele».

Artikkel levis kulutulena internetis ja seda edastati e-posti teel üle maailma. Peagi hakkasid Alabama seaduskogule saabuma kõned seaduseelnõu vastu protestijatelt. Tegelikult oli artikli kirjutanud füüsik Mark Boslough, kes oli üritanud parodeerida seadusandliku võimu püüdeid piirata evolutsiooniteooria õpetamist koolides.

Burger vasakukäelistele

Kiirtoidukett Burger King avaldas 1998. aasta 1. aprillil ajalehes USA Today leheküljesuuruse reklaami, milles tuvustas uut toodet: vasakukäelist hamburgerit. Toode olevat mõeldud 32 miljonile vasakukäelisele ameeriklasele. Reklaami väitel sisaldas uus toode samu koostisosasid, mis tavaline hamburger – ainsa erinevusega, et kastmed on vasakukäelistele mõeldes pööratud 180 kraadi võrra.