Hiljuti Valga söögikohast ja lasteaiast avastatud salmonelloosi tekitajad tõstsid haiguse maakonnas mõneks ajaks taas tähelepanu orbiiti. Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peaspetsialist Kairi Sisask tunnistab, et salmonelloos on küll ohtlik haigus, ent seda on üpris kerge vältida.