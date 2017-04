Algas suur konnade kevadränne

Tänavu algas konnade ränne talvitumispaikadest sigimispaikadesse tavapärasest varem, mitmel pool Eestis on juba nähtud liikumas sadu konni.

«Sel aastal on sündimas omamoodi rekord: viimasel viiel aastal, kui ELF on talguid korraldanud, pole kahepaiksed nii vara rännet alustanud kui tänavu. Arvatavasti toimub ränne mitme lainena, kuna vahepealsed külmad ööd ei võimalda kõigil konnadel kudema suunduda,» nentis «Konnad teel(t)» aktsiooni eestvedaja Kristiina Kübarsepp.

Kümneid tuhandeid konni saab ohtlikul teekonnal abistada mitmeti: nii ise talgutel kaasa lüües kui konnatalguid Hooandja keskkonnas toetades. Autojuhid saavad aidata, olles rände ajal tähelepanelikumad ning vältides hilisõhtuti kriitilisematel teelõikudel liiklemist.

«Meil on väga hea meel, et paljud loodusest hoolivad inimesed on juba praeguseks näidanud üles soovi konni aidata nii ise käsi külge pannes, konnade heaks annetades kui ELFi rändest teavitades. Vabatahtlike ja toetajate abiga on võimalik säästa tuhandete konnade elu, kes muidu autorataste all oma otsa leiaksid,» rääkis Kübarsepp.

Tänavu on plaanis vähemalt 15 konnatalgut, näiteks toimuvad talgud Tartus Ihastes ja Tallinnas Astangul ja Ülemistel. Kõige rohkem toimub talguid Harjumaal, aktsioonid toimuvad ka Lääne-Virumaal, Viljandimaal ja Tartumaal.

Kõik, kes soovivad talgutel kaasa lüüa, võivad liituda konnad.elfond.ee veebilehel konnatalguliste listiga või «Konnad teel» Facebooki lehega, kus suurematest talgutest jooksvalt teada antakse. Ühtlasi palub ELF Hooandjas annetajate abi talgute korraldamiseks ning autojuhtide teavitamiseks: http://www.hooandja.ee/projekt/aita-konnad-ule-tee

Konni üle tee aidates on väga oluline järgida liiklusohutuse põhimõtteid. Nii kahepaiksete kui konnatalguliste turvalisuse pärast soovitatakse talgukohtades kasutada ajutist konnatõket. See takistab konnade teele pääsemist ning talgulised saavad tee äärest tõkke tagant konnad ämbrisse koguda ning ohutuses veendudes nad üle tee toimetada. Enne konni abistama minnes tuleks tutvuda konnatalgute infoga kodulehel konnad.elfond.ee

«Konnad teel(t)» aktsioon toimub Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel kuuendat aastat. Algatuse eesmärk on pöörata tähelepanu rände ajal maanteedel massiliselt hukkuvatele kahepaiksetele, tõsta inimeste teadlikkust looduses olulist rolli mängivatest kahepaiksetest ning saada ülevaade konnade rändepaikadest terves Eestis. Varasematel aastatel on vabatahtlike abiga autorataste all hukkumisest päästetud üle 73 000 kahepaikse.