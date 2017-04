Kohus mõistis mehed süüdi ka Valgamaal toimunud vargustes

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt pani Felor ajavahemikus 2013 kuni 2016 toime sissemurdmisi ja vargusi Võru, Valga ning Põlva maakonnas, millega põhjustas kannatanutele varalist kahju kokku enam kui 25 000 euro ulatuses. Hendrik osales süüdistuse kohaselt vargustes autojuhina, aidates varastatud asju transportida.

"Valgamaaga seotud kuriteoepisoode oli kokku neli. Need leidsid kohtus kinnitust,« täpsustas esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse pressiesindaja Krista Tamm.

Kohtueelse menetluse juhi ringkonnaprokurör Terje Aleksašini sõnul on varguste avastamine üldjuhul keeruline ning varastatud asjad on uurimise ajaks tihti juba maha müüdud. »Antud juhul õnnestus osa varastatud esemetest kätte saada ja kannatanutele tagastada,« ütles Aleksašin ning lisas, et kannatanute tsiviilhagide tagamiseks on arestitud süüdlaste vara.

Kagu politseijaoskonna politseileitnant Margus Puhm ütles, et kuna mehed tegutsesid väga konspireeritult, hoidsid madalat profiili ning jätsid endast maha vähe jälgi, oli ka tõendite kogumine menetlusprotsessis sellevõrra keerukam ja aeganõudvam. Rõõm tehtud töö ja kurjategijate tabamise üle oli aga sellevõrra suurem.

»Paraku ei teinud politseinike tööd lihtsamaks ka heausksed inimesed, kes kurikaeltel varastatud kaupadest kiirelt vabaneda aitasid," ütles politseileitnant ning lisas, et teadaolevalt müüsid mehed varastatu turuhinnast oluliselt soodsamalt ja paraku oli ka ostjaid omajagu.

Politseileitnant Puhm tuletab meelde, et inimesed ei ostaks teadmata päritoluga murutraktoreid, tööriistu ja muud tehnikat, kuivõrd need võivad olla varastatud. Oluline on meeles pidada, et ka varastatud kauba soetamine on kuritegu ja seepärast ei tasu lasta end pakutava kauba soodsast hinnast pimestada, sest rõõmu odavalt soetatud murutraktori üle võib rikkuda hoopis eesootav kohtutee.

Kahtlustäratavaid kaupu pakkuvatelt isikutelt tuleb julgelt küsida toote dokumente ning võimalusel märkida üles müüja isikuandmed nagu nimi, aadress ja telefon ning teatada sellest siis juba politseile.

Felorile mõistis kohus karistuseks kolmeaastase vangistuse, millest reaalselt tuleb tal ära kanda kuus kuud. Hendrikul tuleb koos talle varasema kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga kanda kokku kahe aasta, ühe kuu ja 27 päeva pikkune vangistus. Mõlemad mehed peavad lisaks tasuma menetluskulud ning hüvitama kannatanutele tekitatud kahjud.

Feloril kehtivaid kriminaalkaristusi ei ole, Hendrik on varem kriminaalkorras karistatud kahel korral.

Kohtulik arutamine toimus kokkuleppemenetluses ja otsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle tegemisest.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Lõuna prefektuur ja juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.