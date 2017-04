Täna on Eestis Mobiilivaba päev

Mobiilivaba päev on maanteeameti ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) üle-eestiline aktsioon, juhtimaks liiklejate tähelepanu kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele sõidukiroolis.

«Selle aasta kolme kuuga on politsei üle Eesti fikseerinud 800 juhtumit, kus juht tabati sõidu ajal mobiiliga rääkimast. Keskmiselt on see kümmekond rikkumist päevas. Kusjuures see on ainult jäämäe veepealne tipp ehk väike osa juhtidest, kelle tähelepanu politsei juhib sellele, et silmad võiksid pigem olla teel kui telefonis,» sõnas Kagu jaoskonna vanemkomissar Kaimar Karm.

«Valgamaal on politsei selle aasta kolmel kuul rahalise karistuse määranud 19 autojuhile, kes tegelesid roolis mobiiltelefoniga. Neile määratud rahatrahv oli vahemikus 12–60 eurot. Lisaks on kümnete autojuhtide tähelepanu probleemile juhitud, kuid roolikeerajate suhtumine on leige. Nad ei usu, et telefoniga rääkimisest liikluses suurt kahju tekkida võiks. Sellega nad eksivad. Iga päev juhtub Eestis umbes kaks avariid põhjusel, et autojuht keskendus oma nutitelefonile.»

Mobiiltelefonide tarbekaubaks saamisega on probleem Karmi sõnul aina teravnenud. «Kuna inimesed elavad suure osa oma ajast digimaailmas ja mobiiltelefon võimaldab uue infoga kursis olla ka sõna otseses mõttes sammu ja sõidu pealt, on probleem ajas aina teravam. Näiteks sai Valgamaal vigastada naine, kes autoroolis istudes hakkas sõidu ajal mobiiltelefoni otsima, unustas aga samal ajal auto juhtimise. Auto kaotas juhitavuse ja rullus üle katuse,» tõi Karm välja hoiatava näite.

«Auto juhtimine on tegevus, mis nõuab juhi kogu tähelepanu. Sõidukiirusest sõltuvalt võib väga lühikese aja jooksul juhi teele sattuda takistusi, mistõttu võib autojuhtimine kõrvaltegevusena lõppeda nii juhile kui teistele väga traagiliselt. Hoidke käed roolil ja silmad teel!» manitses politseiametnik.