Toidufestivali külastas üle tuhande huvilise

Projektist võttis osa viis piirkonna toidukohta: GMP Pühajärve restoran, L.U.M.I kohvik, Ugandi Resto, Pühajärve SPA&Puhkekeskus ning Sangaste Rukki Maja.

«Tagasiside näitas, et kohalikust toorainest valmistatud toidust peetakse väga lugu ning kõiki kohti hinnati üsna võrdsel tasemel,» selgitas projektijuht Mailis Martin. «Tulemustega jäid rahule ka toitlustusettevõtted, kellel oli siiras rõõm toidugurmaanide rohkearvulise osavõtu üle. Südantsoojendav oli ka lugeda, et kuna märts on hea teeninduse kuu, siis meeldivat teenindust tõsteti esile ka meie projektiga seoses.»

Otepää vallavanem Kalev Laul märkis, et kuigi projekti järgi peaks järgmine toidufestival toimuma järgmisel aastal, on toitlustuskohtade omanikel soov seda teha juba sellel sügisel. «Sellise koostöö ja initsiatiivi üle on vaid hea meel,» ütles Kalev Laul. «Saime kinnitust, et Otepää on spordimeka, kus saab ka head toitu nautida.»

Tagasiside põhjal hinnati osalejate menüüde parimateks roogadeks:

GMP Pühajärve restoran – dessert mustikad ja kuusevõrsed

L.U.M.I kohvik – dessert lumevahu teki all šokolaadikook pohlasahvtiga

Ugandi Resto – eelroog krehvtiselt kreemjas peedi-kitsejuustusupp

Pühajärve SPA&Puhkekeskus – dessert ahjuõun vaniljejäätise ja kaneeli-õunakrõpsudega

Sangaste Rukki Maja – eelroog sametine kõrvitsapüreesupp omaküpsetatud rukkileivaga

Otepää Maitsed Valgamaal korraldas on Otepää vald koostöös GMP Grupp ASiga. Projekti toetavad Otepää vald ja EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meede ja Valgamaa partnerluskogu.