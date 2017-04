Vanad raudteetammid ühendatakse matkateedeks

Teisipäeval kuulutati Limbažis alanuks lätlaste ja eestlaste ühine ja väga ambitsioonikas plaan: teha Euroopa Liiidu rohkem kui miljonieurose projektiraha toel korda Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti raudteetammid ning luua nende vahel ühendused. Nii tekiks mitmesaja kilomeetrine matkateede võrgustik, mida mööda võib ühest riigist teise liikuda nii suvel kui ka talvel.

«Eesmärk on välistada motoriseeritud transport. Need teed on mõeldud jalgsi liikumiseks, rattasõiduks ja ka ratsutamiseks,» selgitas Vidzeme turismikeskuse juhatuse esimees Raitis Sijats.