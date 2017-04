Me kõik teame, et autoroolis peab järgima liiklusreegleid: arvestama näiteks liiklusmärkide, fooride ja veel hulga pealtnäha ehk väikeste, ent liiklusohutuse seisukohalt eluliselt oluliste asjaoludega. Ometi rikutakse neid lihtsaid tõdesid sageli ja tulemused on tihti kurvad: traagiliselt lõppenud või päästmatult rikutud elud.