Südamekuu kutsub liikuma ja suhkruga piiri pidama

Kardioloog Margus Viigimaa sõnul on suhkru liigne tarbimine muutunud üheks arvestatavaks terviseriskiks.

«Liigne saadud energia – olgu see siis liigselt tarbitud suhkrutest, rasvadest või valkudest – ja vähene liikumine viivad varem või hiljem kehakaalu tõusuni. Arvukad uuringud on näidanud, et kehakaalu tõus tõstab vererõhku, suurendab niinimetatud halva kolesterooli ja vähendab hea kolesterooli sisaldust veres.»

«Kui suhkru ainevahetus on mingil põhjusel häiritud, näiteks organism ei suuda enam toota piisavalt insuliini, ja glükoosi tase veres on ka söögi vaheaegadel soovitatust kõrgem, hakkab see omakorda kahjustama veresoonte seinu ja elutähtsaid elundeid,» lisas Viigimaa.

Lisatud suhkrutest saadav energia ei tohiks ületada 10 protsenti kogu päevasest soovituslikust toiduenergiast. Näiteks keskmine täiskasvanud naine, kelle energiavajadus on 2000 kcal, ei tohiks lisatud suhkruid tarbida rohkem kui 50 grammi päevas. Kuid täiskasvanud söövad päevas keskmiselt kaks ning lapsed ja teismelised kolm-neli korda rohkem magusat kui soovituslik.

Kuigi südame-veresoonkonnahaigused on Eestis esmane suremuse ning üks peamine haigestumise põhjustaja, on suremus südamehaigustesse, eriti südame isheemiatõbedesse pidevalt vähenenud.

Tervise arengu instituudi surma põhjuste registri andmetel oli 2015. aastal üle poole kõikidest surmadest ehk 8055 surma põhjustatud vereringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3190 meest ja 4865 naist. See teeb 100 000 elaniku kohta 323 juhtu. Võrdluseks: 2000. aastal oli see 559 juhtu.

Südamekuul korraldatakse igas maakonnas liikumisüritusi. Näiteks tuleb Valgas Eesti-Läti jooks, Viljandis fotojaht ning Kakerdaja rabas rändlindude tervitus. Liikumisvõimalustega saab tutvuda terviseinfo.ee kalendris. Praegu on seal info üle 360 ürituse kohta, kuid neid lisandub veelgi. Südamekuust võtavad osa ka tervist edendavate töökohtade võrgustikku kuuluvad ettevõtted, samuti lasteaiad ja koolid, eakate päevakeskused ja teised asutused.

Südamekuu on välja kasvanud südamenädala traditsioonist, mis sai alguse juba 24 aastat tagasi.