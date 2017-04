Tänane päev on pühendatud depressioonile

Depressioon on tähtsuselt teine töövõimetuse ja tervisekaotuse põhjus ning igal aastal sooritatava 128 000 enesetapu peamine ajend WHO Euroopa piirkonnas. WHO äsja avaldatud 2015. aasta ülemaailmsete tervisehinnangute kohaselt on Euroopa piirkonnas 40 miljonit depressioonihaiget ning depressiooni levimus eri riikide elanikkonnas moodustab 3,8%–6,3%, Eestis hinnanguliselt ligi 6%.

Ehkki depressioon on väga levinud ja võib tabada igaüht igas eluetapis, diagnoositakse ja ravitakse seda endiselt liiga vähe. Ravi teraapia või antidepressantide või mõlema abil on mõjus ja kulutõhus. Iga investeeritud euro toob terviseseisundi ja töövõime paranemise kaudu ligi neli eurot tagasi.

«Kuigi depressiooni on võimalik ravida ja ennetada, ei saa Euroopas vähemalt 75% kõigist sügava depressiooni all kannatajatest sobivat ravi. Rohkematest raviteenustest üksi ei piisa – vaja on ka suurendada teadlikkust ja mõistmist ning vähendada häbimärgistamist,» ütles WHO Euroopa regionaaldirektor Zsuzsanna Jakab.

Depressioon võib tabada igaüht ja see ei ole nõrga iseloomu märk. Tegu on haigusega, mida iseloomustab püsiv kurbus ja huvi puudumine tegevuste vastu, mida sa tavaliselt naudid, samuti võimetus tulla toime igapäevaste toimingutega vähemalt kahe nädala jooksul.

Tavaliselt kaasneb depressiooniga mitu järgmistest sümptomitest: energiapuudus, söögiisu muutus, uneaja lühenemine või pikenemine, ärevus, keskendumisvõime halvenemine, otsustamisvõimetus, rahutus, alaväärsuse, süü- või lootusetuse tunne ning mõtted enesevigastamisest või enesetapust.

Depressiooni on võimalik mitmeti ennetada: olles füüsiliselt ja sotsiaalselt aktiivne, otsides varakult abi ja tuge.

Haigust saab efektiivselt ravida vestlusteraapia, antidepressantide või nende kombinatsiooniga. Rääkimine inimesega, keda sa usaldad, on esimene samm depressioonist paranemise teel.