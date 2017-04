Algas klassiekskursioonide konkurss

Igal kevadel käivad väga paljud klassid ekskursioonil, mille on tavaliselt organiseerinud õpetajad. Nii ei saa õpilased ise väärt oskusi, kuidas planeerida reisi, mõelda eelarvele ning sellele, kuidas reis võimalikult väikese kuluga ellu viia.

«OECD uuringud näitavad, et teadmiste poolest on meie õpilased esirinnas, kuid kui vaadata kogu elanikkonna käitumist ja hoiakuid rahaasjades, siis oleme viimaste seas. Kõige efektiivsem on rahatarkuse temaatika kooliõpilasteni viia põneva ja praktilise ülesande kaudu, mis võimaldab neil õpitut reaalses elus kasutada,» selgitas konkursi üks korraldajaid, Swedbanki rahaaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets.

Konkurss sündis koostöös rahatarkuse koolitusel osalenud Eesti üldhariduskoolide õpetajatega, kes leidsid, et õpilastel võiks olla võimalus ja motivatsioon oma klassiekskursioonide plaanimisel kaasa rääkida.

«Võime koolitundides rääkida küll eelarve planeerimisest ja projekti juhtimisest, aga reaalsed oskused annab siiski praktiline kogemus. Just sellepärast leian, et tegemist on kasuliku ettevõtmisega,» kinnitas Viimsi keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Grete Rohi.

Konkursi eesmärk on arendada kooliõpilaste finantskirjaoskust. Koostades eelarvet ning mõeldes rahatarkuse peatükkidele, antakse noortele võimalus luua oma ideaalreis. Nii saavad õpilased praktilise kogemuse meeskonnana töötamise ning projekti ja eelarve koostamise vallas.

Hinnatakse eelkõige ekskursiooni terviklikkust ja seda, milliseid õpiväljundeid see lastele loob. Oluline on ka eelarves püsimine ja võimalikult leidlike ja loovate lahenduste leidmine.

Osalemiseks pole vaja teha muud, kui täita ühes klassikaaslaste ja klassijuhatajaga reisi projekt veebileheküljel kukkur.swedbank.ee/meiereis ja filmida üles klassi tutvustav video.

Konkursile esitatud projekte hindab žürii, kes selgitab igas kooliastmes (1.–3. klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass) välja kõige terviklikuma projekti. Selleks, et õpilastel oleks auhinnareisi ka aastate pärast tore meenutada, kuulub peaauhinna juurde ka ekskursiooni videosalvestus.