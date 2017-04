Väärikas pink koduõuel saab mälestustahvli

Aili Metsküla leidis, et kui juba sõbrad-sugulased juubeliks kokku tulevad, on hea võimalus ühiselt ka mälestustahvel paigaldada.

Et linnapildis on säilinud üks kena, enam kui saja-aastane maja, ei ole imekspandav. Et aga on säilinud sama vana pink maja juures, väärib märkamist ja äramärkimist.