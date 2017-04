Jordaania väetisetootja rajab Hummulisse ettevõtte

«Väetiseid saab kasutada teravilja, rapsi, kartuli, maasika, viljapuude, okaspuude ja mis iganes kultuuri väetamiseks. See on oluliselt keskkonnasäästlikum ja efektiivsem kui rammuväetis ning imendub läbi lehe umbes ööpäeva jooksul.»

Irval hindab leheväetise perspektiivi heaks, sest üldine suund põllumajanduses on keskkonna säästmine. «Selle arvelt peaks kasvama leheväetiste kasutamine.»

Suurt tööhõivet esialgu ei paku

Ettevõttes hakkab plaanide kohaselt olema kaks tootmisliini: üks pulbrilise, teine vedelväetise jaoks. Selgituste kohaselt on komponendid kinnistes konteinerites ning pakendites enne segamise protsessi ja ka valmisväetis pakitakse kohe. Pakkeliin tuleb peaaegu täisautomaatne. «Keemilist protsessi ei toimu, lihtsalt füüsiline kokkusegamine,» lubavad ettevõtjad.

Kuna tootmine on automatiseeritud, tuleb töötajaid tootmistsehhi esialgu kaks. «Võib-olla hiljem on vajadus lisatööjõu järele. Kindlasti saab tööl olema laborant ja keemik, kes tegeleb tootearendusega. Olemas on juba ekspordijuht, loomulikult juhatus ja raamatupidaja.»

Tootmise kavandatav maht on Irvali sõnul 10 000 kuni 15 000 tonni aastas. «Kui kiiresti selle saavutame, on raske öelda – oleme ikkagi alustav ettevõte.»

Firma tegevus on suunatud ekspordile. «Eesti turg on nii väike, et selle ega ka kogu Baltikumi peale tehast ehitada ei oleks mõtet. Kindlasti, koduturud on ja jäävad oluliseks, kuid põhimaht tuleb mujalt.»

Kuigi palju on veel lahtist ja küsitavat, kinnitas vallavanem Enn Mihailov, et teemaga liigutakse sammhaaval edasi – algatatakse detailplaneering ja avalikustatakse keskkonnamõjude analüüs. «Luuakse siiski täiendavaid töökohti ning see on ikkagi üks meie võimalusi. Leian, et peaksime tegema konstruktiivset koostööd.»

Mihailov lisas, et kuna teema on tundlik ja keskkonnaküsimus on alati tekitanud poleemikat, peaks tegevused ja arutelud olema hästi avatud. «Katsume saada ja ka oma inimestele edasi anda hästi arusaadavaid selgitusi, et oleks mõistetav, mida tahetakse teha.»