Algasid mängufilmi "Tõde ja õigus" võtted

Film põhineb A.H. Tammsaare samanimelise teose esimesel osal ja valmib 2019. aasta veebruariks, teatas Allfilm BNS-ile. Filmi eearve on 2 474 000 eurot ja kestus 150 minutit.

Reedest liitus filmi meeskonnaga kaasprodutsendi rollis ettevõtja Armin Karu. “Kui tavaliselt lähenetakse ettevõtjatele, et filmile lihtsalt toetust saada, siis sel korral pakkus Allfilm mulle ka sisulist partnerlust. Seega ei pidanud ma kaua mõtlema ja teeme Eesti Vabariigile üheskoos väärilise kingituse,” märkis Karu Allfilmi teatel.

"Nii nimeka eraettevõtja panustamine Eesti filmi loomisesse näitab, et oleme saavutanud teatud taseme. Olen Armin Karule siiralt tänulik, et ta selle sammu astub ja ootan samasugust algatust ka teiste ettevõtjate poolt. Üheskoos riikliku finantseerimise tõusuga peaksime viima Eesti filmitootmise taseme astme võrra kõrgemale. Usutavasti oleme selle välja teeninud,” sõnas filmi produtsent Ivo Felt.

Tegemist on mahuka filmiprojektiga - võtteperiood kestab pea poolteist aastat, planeeritud on 70 võttepäeva, nimelisi rolle on ligi 90 ja võttegrupis tegutseb keskmiselt 60 inimest päevas.