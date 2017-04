Henrik Normann pajatab oma uskumatutest seiklustest New Yorgis

Broadwayl 9.–16. jaanuaril 2016 kirja pandud tekst põhineb tõestisündinud lool. Möödunud aasta alguse veetis Normann New Yorgis, elades Times Square`il, hotelli Crowne Plaza 46. korrusel, toas number 4637. Pärast äpardusi lennujaamas, kummalisi intsidente lennukis ja konflikte vastuvõtulauas ei oleks ta eales uskunud, et visiit New Yorki saab edasi veel ainult hullemaks minna. Enam ei jäänud muud üle, kui kõik üles kirjutada.

Äratundmisrõõmu jagub kõigile, kes ise vähegi maailmas ringi reisinud on. Väikesed liialdused teenivad ainult üht eesmärki – vaatajatel peab lõbus olema. Lavale astuvad ka mitmed riigijuhid ja avaliku elu tegelased, sest kes oskaks neid veel paremini parodeerida kui mees-nagu-orkester Henrik Normann ise.

See Anne Paluveri lavastus tõusis ka Piletilevi müügitabeli tippu ja ühe aastaga on seda mängitud koguni 81 korda.