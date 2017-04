Asulates napib rohelust

Valgas Tööstuse tänaval asuva korteriühistu Omand liikmed on KredExi toetuse abil oma kodu muutnud kenaks nii seest- kui väljastpoolt. Juhatuse liikme Tiiu Püssi kinnitusel on tulemusega rahul ka need elanikud, kes esialgu olid skeptilised. Maja tunnistati kauni kodu konkursil võitjaks kategoorias «Energiasäästlik kaunis kodu 2014».

|

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane