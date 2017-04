Päästjad viisid kutsumata külalise loodusesse

Kuna Köie tänava maja elanik end kutsumata külalise saabumisest häirituna tundis, pöördus ta abi saamiseks häirekeskuse poole, kes saatis päästjad sündmuskohale. Päästjad püüdsid umbes meetripikkuse sahvrisse peitunud nastiku kinni ja viisid loodusesse.

«Nastik on uudishimulik askeldaja ja juhtub tihti, et ta lahtisest uksest või aknast sisse astub. Olen korduvalt käinud neid siseruumidest ära viimas,» tõdes Eesti üks parimaid madude tundjaid, Pärnu Minizoo juht ja omanik Peeter Põldsam.

Ta ütles, et madude ootamatute külaskäikude vältimiseks peaks olema maja uks kinni, akna ees sääsevõrk ja pragusid ega hiireauke ei tohiks ka olla. Kui aga kutsumata külaline juba majas, on laias laastus kaks tegutsemisvõimalust.

«Üks võimalus on kutsuda rahva raha eest päästeamet, aga võib ka looma ise maast üles korjata ja välja tõsta. Soovitatavalt siis ka naabri majast kaugemale. Arvestades, et paljud inimesed ei suuda endas seda julgust leida, soovitan maole tagurpidi ämber või kauss peale panna, see säästab kaduma läinud looma otsimisest,» jagas Põldsam soovitusi.

Ta kinnitas, et nastik on absoluutselt ohutu. «99 protsendil juhtudest ta isegi ei hammusta, teeb ainult sellist nägu. Kui aga ikkagi hammustab, on see naljanumber – hiirepüük oleks ohtlikum. Suuremad kartjad võivad muidugi püüdmiseks kindad kätte panna.»

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et aeg-ajalt Lõuna-Eesti päästjatel madudega ikka tegelda tuleb. Samas mitte just väga sageli – roomajatega seotud väljakutsete kohta pole seetõttu ka eraldi statistikat. «Nende elumajja eksimised on meie jaoks pigem üksikjuhtumid.»

Kui keegi sellises olukorras siiski numbri 112 valib, päästjad seda Kiige kinnitusel pahaks ei pane. «Kui ei ole kindel, kas tegemist on ohutu või mürgise maoga, rästiku või nastikuga, tasub ikka abi kutsuda. Hirmul inimesed seda ka enamasti teevad.»

Kui madu pole mürgine, piisab tema sõnul roomaja kinnipüüdmiseks paksudest kinnastest ja kotist. Ohtlikuma mao puhul on ohutum kasutada mõnda nõud, kuhu ta sisse ajada, näiteks ämbrit, mis pärast mao sisse ajamist kinni kaetakse ja millega loom siis loodusesse toimetatakse.

«Päästjatel on lisaks autol silmuskepp, kuid seda kasutatakse vajadusel rohkem neljajalgsete loomade püüdmiseks,» lisas Kiik.

Põldsam rõhutas, et nii nastik kui rästik on looduskaitse all ja nende tapmine on karistatav. "Pealegi on see täiesti mõttetu barbaarsus."