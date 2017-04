Erivajadustega inimesed hakkavad saama tasuta õigusnõustamist

Teenuse eesmärk on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. Kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel Skype`is) õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15 nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Valga maakonnas hakatakse nõustamist pakkuma iga kuu teisel kolmapäeval Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas (Kungla 15, Valga), esimene nõustamine on 12. aprillil.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel 601 5122 või 5385 0005. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.

Õigusnõustamise teenust rahastab justiitsministeerium.