Pühapäeval süüdatakse südametulest lõkkeid, küünalaid ja tõrvikuid

Noortepeo «Mina jään» juhid Heli Jürgenson ja Margus Toomla kutsuvad 16. aprillil kell 19 kõiki inimesi, kogukondi, perekondi ja sõpruskondi üles süütama kodupaigas oma südametulest väiksemaid ja suuremaid lõkkeid, küünlaid või tõrvikuid.

Carl-Ruuben Soolep peo korraldusmeeskonnast ütles, et Valgamaalgi oodatakse pühapäeval mitmel pool inimesi üheskoos tähistama Eesti Vabariik 100 programmi ning laulu- ja tantsupeo algust.

Valgamaal on enda tule süütamisest märku andnud juba üle viie algatuse. Neist suurim on pühapäeval Valga põhikooli eestvedamisel kooli enda õuel. Üritusele on oodatud ka kõik teised Valgamaa inimesed. Tule süütamisel esinevad Valga põhikooli tantsurühmad. Valga põhikooli territooriumil toimuva algatuse ja noortepeo alguse tähistamiseks on loodud ka Facebooki üritus.

Veel süüdatakse tõrvikud Valgas ning lõkkeid tehakse Hummulis ning Aakre külas.

16. aprillil möödub sada aastat eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. 12. noorte laulu- ja tantsupeoni jääb siis juba vähem kui sada päeva.

«Loodame väga, et 16. aprillil koos EV100 programmi algusega süüdatud tulesid kanname kõik oma südameis kuni juuni lõpus ja juuli alguses toimuva noortepeoni,» ütles peadirigent Heli Jürgenson. «Kui üldlaulu- ja tantsupidude puhul mäletame suurejoonelisi tuleteekondi Tartust Tallinna, siis noortepidude eel tuleteekonna traditsiooni ei ole, sest noortepeod saidki 1962. aastal alguse Tallinnast.»

Oma tulesüütamise paluvad korraldajad jäädvustada foto või videona sotsiaalmeediasse ja lisada teemaviide -minajään. Parimad fotod jõuavad õhtul teleekraanile, mil kontserdist ning laulu- ja tantsupeo tulesüütamisest teeb otseülekande ka ETV.

12. noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla «juured». Peol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kellele maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga.

Noorte laulu- ja tantsupidu «Mina jään» toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist 2. juulini.