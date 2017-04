Valgamaa saab kuuenda aasta ema

Sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukoht rahvastikuregistris on Valgamaa ning kes on tunnustatud nii ametitöös kui perekonnas ja on ühiskonnale hea eeskuju ka väljaspool pereringi. Taotluse võivad teha kõik, kes selliseid emasid märganud. Oodatud on pildid ning lähedaste iseloomustused kandidaadi kohta.

Taotluses tuleb kirja panna esitatava isiku nimi, sünniaeg, elukoht (koos postiindeksiga), telefoninumber, elukutse, töökoht, kodakondsus ja laste arv. Lisada tuleb kandidaadiks esitamise põhjendus, kirjeldus nominendi töö ja igapäevategevuse kohta ning taotluse esitamise kuupäev ja esitaja kontaktandmed.

Kirjalikud ettepanekud tuleb saata Valga maavalitsusele meilitsi või postiaadressil. Taotluse võib tuua ka isiklikult maavalitsuse infolauda.

Tänuüritus, kus tunnustatakse maakonna aasta ema ja antakse üle pärandihoidja sõled, leiab aset Nõuni kultuurimajas.