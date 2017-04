Sügisel aset leidvate kohalike valimisteni on jäänud ligikaudu 200 päeva ning tähelepanelikul lehelugejal ei ole jäänud märkamata, et juba ilmub artikleid, mis väidavad Eestis kõik halva olevat, sest negatiivsuse pealt on autoril lootus iseennast paremas valguses näidata.