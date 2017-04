Kohus karistas raskes joobes rooli istunud meest

Politsei peatas kirjeldustele vastava Audi Valga-Uulu maantee 2. kilomeetril. Autot juhtinud 44aastasel mehel tuvastasid politseinikud raske alkoholijoobe. Selgus seegi, et mehel ei ole juhtimisõigust.

Mees viidi esiti kambrisse kainenema ning edasi ootab teda juba kriminaalmenetlus. Tema sõiduvahendi võttis politsei hoiule ning toimetas politseimaja õuele.

Kinnipeetu on liiklusalaste rikkumistega politsei huviorbiiti sattunud ka varem. Näiteks tabati ta mullu suve lõpul samuti joobes juhtimiselt, ent paraku ei ole senised karistused meest seaduskuulekamale käitumisele suunanud.

Täna Valga kohtumajas liiklusrikkuja üle peetud istungil karistati teda joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise eest kokkuleppemenetluses aasta ja 25 päeva pikkuse vangistusega, mis asendati 385 tunni üldkasuliku tööga.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Valdo Gerassimovi sõnul taotles prokuratuur mehele kuuluva sõiduauto Audi konfiskeerimist ning kohus kinnitas kokkuleppemenetluse raames sõlmitud kokkuleppe.

«Kuna meest karistati varem samalaadse teo eest tingimisi vangistusega ning see talle positiivset mõju ei avaldanud, oli igati põhjendatud pikaajalise karistuse mõistmine ning auto kui kuriteo toimepanemise vahendi konfiskeerimine,» lisas Gerassimov.

Kagu politseijaoskonna politseikapten Toomas Joakiti sõnul on väga oluline, et ühiskonnas tugevneks ühene mõistmine, et alkohol ja liiklus kokku ei käi. «Peame omalt poolt tegema kõik selleks, et alkoholi tarvitanud juht liiklusest eemal hoida ja seda sõltumata juhi joobe suurusest.»

Ta rõhutas, et üks telefonikõne häirekeskusesse ohtlikust autojuhist ei ole mitte ainult tänuväärt, aga teatud juhtudel suisa elupäästev tegu.

«Politsei kontrollib kahtlasi autojuhte igal sammul, kuid igale teelõigule või tänavanurgale me isegi kõige parema tahtmise juures paraku ei jõua,» selgitas politseikapten Joakit. Ta lisas, et politsei on ka edaspidi tänulik kõigile nendele, kes ohtlikku autojuhti märganuna sellest hädaabinumbril 112 teada annavad.

«Tegu on 1. Valgamaal konfiskeeritud sõidukiga, mille hoiustamise ja avalikule enampakkumisele panekuga tegeleb politsei – mitte enam maavalitsus,» kinnitas politsei pressiesindaja Ragne Keisk.