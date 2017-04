Küsimus-vastus: Kui palju keskkonnainspektsioon tänavu Valgamaal kulupõlengutega seoses menetlusi on alustanud?

Tanel Tiirats, keskkonnainspektsiooni Valgamaa büroo juhataja: «Inspektsioon alustab hooletusest süttinud või sihilikult süüdatud kulu põlengutega seoses väärteomenetlust, kui päästetöötajad on tuvastanud süütaja, põlengu põhjustaja või mõne olulise tunnistaja ning häirekeskus on sellest keskkonnainspektsiooni teavitanud. Maastikupõlengute puhul, kus süüdlased pole teada ning keskkonnakahju ei kaasne, me süüteomenetlust ei alusta.