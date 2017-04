Perearstid ootavad tervishoiukorraldajatelt selgeid otsuseid

Perearstid on mures tervishoiu jätkusuutlikkuse pärast. On kahju, et ammu teada olnud probleemidele pole suudetud seni konkreetseid lahendusi leida – hoolimata sellest, et nii töötajad kui tööandjad on aktiivselt osalenud lahenduste otsimises.

Perearstikeskuste esmane eesmärk on tagada erakorralises situatsioonis patsientidele abi ja seda ka olukorras, kus täna on teadmata, kui kaua streik kestab.

Perearstid ootavad tervishoiukorraldajatelt kiireid otsuseid, mis probleemid lahendavad.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit teatasid kolmapäeval, et ettevalmistused töö peatamiseks haiglates käivad ja streigi alguse kuupäevaks on määratud 15. mai.