Eesti metal-muusika lipulaev külastab Tõrvat

Bändi asutajaliikme, laulja ja kitarristi Holden «Bonne» Laamanni sõnul tuleb Tõrvas antav kontsert üks nende karjääri pikimaid. «Võib öelda, et sellest tuleb lausa maratonkontsert, kuna oleme ainuke bänd ja tahaks esitleda uut materjali ning anda ka korraliku ülevaate minevikust.»

Tõrva publikult ootab Laamann tagasisidet, vinget kaasaelamist ja kindlasti ka kannatlikkust, rõhutades veel kord, et toimuma saab seni üks nende pikimaid esinemisi. "Toome kaasa oma heli ning ka valgustehniku, nii et loodetavasti on oodata üht vägevamat showd mida Valgamaa kunagi tunnistanud," naeris solist.

Pedigree loodi 1993. aastal ning bändi aasta hiljem välja antud debüütalbumit «Mindclouds» peetakse esimeseks industriaalplaadiks Baltimaades. Tänaseks on bänd välja andnud 12 albumit, millest viimane, «Standard Sundown», ilmus selle aasta alguses.

Pedigree liikmed:

Holden «Bonne» Laamann – laul, kitarr, programmeerimine, suupill

Taavi «Taff» Aavik – kitarr, basskitarr, klahvpillid, programmeerimine, taustalaul

Margus «Kusta» Gustavson – kitarr, basskitarr, taustalaul

Maik Grüner – trummid, löökpillid

Lisaks püsikoosseisule lööb bändi uutes lugudes külalis-soolokitarristina kaasa Martin Jürman.