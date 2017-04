Hea on, kui saame end ja oma elu rajada kindlatele alustele selles ebakindlas maailmas ja ühiskonnas. Mõistlik peremees tunneb huvi: kuidas on rajatud talle huvi pakkuva maja vundament? Kas auto on täis- või poolraamiga? Mis firma on valmistanud kodumasina, millel pilk peatub, ja kaua kestab selle garantii? Kes on see inimene, kellega koos tööle asun ja kas teda võib usaldada?