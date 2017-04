Naaberkülad Paju ja Supa paiknevad Tõlliste vallas ja on tüüpilised hajakülad. Kaugeltki iga küla ei saa rõõmu tunda kergliiklustee üle, millel vura ohutult rattaga, suusata või tee tervisejooksu kas või lähima linnani välja. Paju ja Supa elanikel see privileeg on.