Suurel reedel on rokiklubi eriti karmi muusika päralt

TakaLaiton on neljaliikmeline hardrock/thrash metal bänd Soomest Lappeenrantast. Bändi liikmed, kitarrist ja laulja Juho Mäntykivi, bassimees Janne Raunio, trummar Simo Koivistoinen ja kitarrist Pasi Hyrkkänen esinevad Eestis olles kahes linnas Valga Rokiklubi järel suunduvad nad pealinna, FUBAR Rock Club´i, kus osaletakse kolm päeva vältava METALfestivalil EASTER BLOODY EASTER

Tallinna bänd Wyrm Sub Terra on alustanud 2011. aastal. Selle liikmed, laulja ja kitarrist Lauri Kuriks, trummar Markko Roosilehtja bassist Toomas Pihel moodustavad thrash-metal trio, keda iseloomustab vana kooli kogemuse ja kompromissitu suhtumisega meeste karm heliline eneseväljendus. Samas õnnestub muusikutel kaheksakümnendate äärmus-metali vaimule truuks jäädes kõlada täiesti omanäoliselt. "Wyrm Sub Terra on nagu salapärane madujas loodusjõud, mis pärast pikka und oma ürgset pead kergitab, nii et mandrid vanguvad," iseloomustavad nad ennast bändi veebilehel.

Kui kaks esimest on karmid tegijad, siis Islanders´i liikmed peavad oma stiiliks pigem soul-metalit. Neljaliikmeline kollektiiv Saaremaalt - Teet Land, Jakob Saare, Sander Lindmäe ja Ekke-Kaarel Rand - on koos olnud alles lühikest aega - 2014 aasta sügisest.

Klubi avab uksed kell 20.00.