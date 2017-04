Valga Humana korraldab nädalase kogumiskampaania

Humana kauplused olid ruumipuuduse tõttu sunnitud annetuste vastuvõtu 2016. aastal lõpetama, kuid kampaaniakorras püüame jätkuvalt pakkuda võimalust seismajäänud riided taaskasutusse suunata. Ülestõusmispüha pikk nädalavahetus annab rohkem aega kapid korda teha ning mittevajalikud riided ja kodutekstiili uuele eluringile saata.

„Ikka ja jälle külastavad meie poodi kliendid, kes sooviksid, et võtaksime vastu nende poolt seisma jäänud esemeid, kuna Valgas ei ole kohta, kuhu saaks asju ära anda. Vastu tulles inimeste soovile teeme me selle seekord ära kampaania korras,“ teavitab Valga Humana juhataja Ülle Vanik.

"Alates Valga kaupluse avamisest 2014. aasta juunis kuni 2016. aasta juunini annetasid valgalased kokku ligi 14 tonni riideid. Seda, kui palju nüüdse aktsiooniga kogutakse ei oska ette ennustada, kuid näiteks Kuressaare Humana kaupluses 20. märtsist 8. aprillini toimunud kogumiskampaania käigus annetati üle 10 tonni riideid." See näitab, et niisugused kampaaniad on vajalikud.

Oodatud on nii riided, jalatsid, mänguasjad kui ka kodutekstiil. Määrdunud ja niiskeid esemeid palutakse mitte tuua. Kõik annetused saadetakse Humana sorteerimiskeskusesse, kus need vastavalt kvaliteedile sorteeritakse.

Kogumiskampaania kestab 14.-22. aprillini, sealjuures on kauplus avatud ka riigipühadel. Muul perioodil kaupluses annetusi vastu ei võeta.