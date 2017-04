Ilmateade lubab kohati lund ja öiseid miinuskraade

Kuigi käes on juba aprilli keskpaik, pakuvad lähipäevad öösiti jätkuvalt korralikku pakast, päeval on aga õhutemperatuur visa tõusma, prognoosib ilmateenistus.

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, kohati -8 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +5 kraadi.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, kohati tuleb -8 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub põhjakaare tuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +5 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, kohati tuleb -7 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus +1 kuni +5 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.