Kaks meest pöörasid tüli käigus kaupluse segamini

Laupäeva hommikul oli kaupluses kõik tavapärane ja õhtusest intsidendist ei olnud ühtki märki peale müüjate väsinud nägude. Teadja sõnul olid müüjad veel ööselgi löömameeste tekitatud segadust likvideerinud. Seesama isik kirjeldas olukorda kui tõsist kaost: munadepühade puhuks üles seatud riiulid olid pikali ja kaup veeres mööda poodi. Segamini oli tomatipasta, killud, alkohol...

Kaupluse personal olukorda kuidagi ei kommenteerinud, Kaupluse personali nimelt andis kommentaari Maxima Eesti avalike suhete juht Katja Ljubobratets. "Anname täpset kommentaari siis, kui politsei on menetlust lõpetanud ning seeläbi kõik asjaolud on selgunud. Praegu kinnitame, et kaupluse töötajad ega teised külastajad pole viga saanud."

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk aga kinnitas, et eile õhtul kella 21.30 paiku sai politsei väljakutse Tõrva linna Tamme tänava kauplusesse, kus esialgse info kohaselt läksid tülli kaks meest. "Keegi rüseluses viga ei saanud, ent meestevahelise kähmluse tagajärjel sai kahjustusi kaupluses müügil olevad tooted. Kauplusele tekitatud kahju ning juhtumi täpsemad üksikasjad on selgitamisel." Keisk lisas veel, et politseile on teada rüseluses osalenud isikud ning et juhtumi täpsemate asjaolude selgitamiseks alustas politsei menetlust.

Väljakutsele reageerinud turvafirma G4S pressiesindaja Reimo Raja kinnitas, et kohal käis ka turvaekipaaž. "Me ei paku kaupluses mehitatud valveteenust, vaid paanikanupu teenust. Seal oligi olukord, kus kahe mehe vahel tekkis rüselus, vajutati paanikanuppu ja selle reageeris meie patrullekipaaži turvatöötaja."

Raja sõnul tuli häire keskusesse kell 21.33 ja patrull jõudis kohale mõne minutiga. "Selleks hetkeks oli kauplusest väljas esialgse hinnangu järgi arvatavalt mees, keda rünnati ja ründaja oli juba põgenenud." Kohalkäinud turvatöötaja sõnul kedagi kinni ei peetud, oletatavalt kannatanult võttis politsei andmed ja ütlused ning tal lasti minna. Väidetavalt mehed tundsid teineteist.