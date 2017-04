Esmaspäev toob veel pisut lumesadu

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub põhjakaaretuul 2-7, saartel ja rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaaretuul 5-10 m/s. Lainekõrgus on 0,5-1 meeter. On lumehooge ja nähtavus on mõõdukast heani. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool on sajuhooge lume, lörtsi või vihmana. Puhub põhjakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaaretuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Esineb lume- või lörtsihooge ja nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Teisipäeva ööseks lubatakse vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub ida- ja kirdetuul 3-8 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lörtsi ja lund. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 2-8 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kirdetuul 3-8 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1-6 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Ka neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul pöördub läände 3-8 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.