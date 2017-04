Politsei tabas hulga alkoholiga patustanud juhte

«Kagu jaoskonna teeninduspiirkonnas pandi nelja tunni vältel kolme maakonna eri paigus politsei alkomeetrisse puhuma 1028 roolikeerajat, nendest kuus oli tarvitanud alkoholi. Üks alkoholiga patustanud juht tabati kontrollaktsiooni käigus ka Valgamaal,» andis ta teada.

Ta lisas, et tavapärasemast pikema nädalavahetuse vältel kontrollis politsei Kagu piirkonnas kokku 1629 juhti. «Nelja päeva jooksul kõrvaldati juhtimiselt 15 alkoholi tarvitanud juhti, neist kolm tabati tänu hoolivatele inimestele, kes joobekahtlusega juhti märganuna sellest politseile vahetult teada andsid. Kõiki rikkujate osas alustas politsei menetlust.»

Et täna hommikul on nii Põlva- kui ka Võrumaal ilmastikuolud ootamatult halvenenud ning siin-seal on juhtunud juba ka mitmeid kergemaid liiklusõnnetusi, paneb politsei inimestele südamele, et kevadiselt heitlike ilmadega peame liikluses olema valmis igasugusteks ootamatusteks. Sõidukiiruse ja sõiduvõtete valimisel tuleb arvestada tee- ja ilmaoludega. See on nii juhile kui ka kaasreisijatele elulise tähtsusega otsus.