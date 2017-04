Sündmustesari “Mis on puude taga?” algab Valgamaalt

Sündmustesari “Mis on puude taga?” kestab aprillist hilissügiseni ning selle raames toimub praktilisi vastuste- ja osaluspäevi üle Eesti. Mais toimuvad rajal püsimise, soode taastamise ning pärandkultuuri avastamise päevad.

“Mets on superorganism – elupaik, kooslus, puhkekeskkond, taastuv loodusvara ning paljut veelgi. Seepärast soovime tutvustada inimestele riigimetsas toimuvat ja RMK tegevust nii-öelda puujuure tasandilt, pakkudes seejuures ka töödes kaasalöömise võimalust,” kirjeldas sündmustesarja tagamaid Kristi Parro, RMK metsa- ja loodusteadlikkuse edendamise suunajuht.

21. aprilli Valgamaal, Taheval toimuvale talgupäevale ootab RMK kuni 600 inimest, kelle abil uuendatakse mullu suvel tormi poolt kahjustada saanud 15 hektari suurust ala. “Piirkond on tavapärasest istutusalast suurem ning sinna istutakse umbes 40 000 taime,” kirjeldas RMK metsakasvatustalituse Kagu piirkonna metsakasvatusjuht Indrek Karolin. “Plaanime istutada mändi ja kuuske ning selleks saavad talgulised kasutada spetsiaalseid istutustorusid.”

Talgupäev kestab kell 11–14. Paaritunnisele töötegemisele järgneb supi söömine ja võimalus lüüa kaasa maastikumängus või nutiviktoriinis. Toimumiskohta Tahevale saab kohale tulla oma transpordiga või RMK poolt organiseeritud bussiga, mis väljub 21. aprilli hommikul kell 9 Tartust Vanemuise teatri alumisest parklast (vajalik eelregistreerumine).

Sarja järgmine sündmus ehk rajal püsimise päev toimub 13. mail Ida-Virumaal, Viljandimaal, Läänemaal, Võrumaal, Hiiumaal ja Põlvamaal. Fookuses on loodusrajad ja osalejad saavad koos loodusvahiga tööd teha. Seejärel ootab ees soode taastamise päev 20. mail ja pärandkultuuri päev 27. mail.

Täpsemat infot leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/mis-on-puude-taga. Sündmustest osavõtt on kõikjal tasuta, vajalik on eelregistreerumine.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.