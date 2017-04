Linnupidajaid hakatakse õpetama linnugrippi vältima

VTA loomatervise osakonna juhataja Harles Kaup teavitas MES-i linnugripi levikust Euroopas ning võimalustest ja viisidest, kuidas väikeste lindlate omanikud peavad ning saavad täita bioohutusnõudeid.

Alates 1. aprillist tuleb kodulinde pidada sisetingimustes ning juhul, kui see lindude heaolu silmas pidades pole võimalik, võib neid lubada õue ainult võrguga kaetud alal. Kui linnud söövad ja joovad õues, peab neil pea kohal olema veekindel katus. Bioohutuse alaste nõuete täitmise eest vastutab lindla omanik.

MES-i konsulendid annavad kevadel ja suvel linnupidajatele nõu, kuidas reegleid võimalikult efektiivselt rakendada. „Konsulendid on valmis kõiki linnupidajaid nõustama selles osas, kuidas linngripi ohu tingimustes bioohutusmeetmeid tõhustada ja see ei lähe linnupidajatele midagi maksma,“ ütles Leho Verk MES nõuandeteenistusest.

Linnugripp on väga nakkav ja ägedalt kulgev mets- ja kodulindude viirushaigus, mida ei ravita. Iga farmiomanik saab oma linde kaitsta, kui ta piirab ka kõrvaliste isikute pääsu lindlasse. Väga oluline on korrapäraselt teha näriliste ja putukate tõrjet. Linnukasvataja peab olema kindel, et kõik, mis lindlasse sisse viiakse, olgu selleks sööt, allapanu või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku puutunud. Lindlasse sisenedes peaks kindlasti olema võimalus desinfitseerida desomatil jalanõud ning seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks samaaegselt kasutada ja kanda mujal.

Eestis peetakse kodulinde ligikaudu 3000 majapidamises. Suuri, üle tuhande linnuga munakanafarme, on neist 33 ja üle tuhande linnuga broilerifarme 75, seega peetakse enamikku kodulindudest väikestes majapidamistes.