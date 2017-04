Rahvusringhäälingu eetris olevas noorte teadusvõistluses «Rakett 69» sai Tõrvast pärit Marel Jaama viienda koha. Enda sõnul on tal küll veidi kahju, et ta kolme tugevama sekka ei pääsenud – samas leidis ta, et tal läks saates niigi väga hästi.