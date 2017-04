Valga kinnisvaraturul on olukord soodne ostjale, aga mitte müüjale. Linn jagab juba aastaid viimast kohta Kohtla-Järvega kinnisvara ruutmeetri hinna osas. Viimased seitse aastat on see kõikunud 100 euro ligidal. Eesti keskmine oli märtsis 1296, Tallinnas 1635 ja Tartus 1202 eurot.