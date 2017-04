Palju on räägitud, kuidas hulk Eesti noormehi sedavõrd viletsa tervisega on, et ajateenistuseks kõlbmatuks osutuvad. Mõni noorhärra on seejuures kinnitanud, et tahaks küll kangesti kodumaa heaks panustada, kuid mis parata – tervis ei luba. Kriitikat on pälvinud ka senine asendusteenistus, mis muidu kõrgelt haritud noormehed on suunanud vahel täitma ülesandeid, mida saaks teha ka ilma spetsiifiliste oskusteta.