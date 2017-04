Restoranis hõljub maffiahõngu

Restoranis ei lenda küll sellel päeval kuulid, aga põnevaks peaks minema küll – külastajad saavad maitsta sedasama, mida kõige tuntuim gangster ennesõjaaegses Ameerikas Al Capone armastas süüa. Itaalia immigrantide peres sündinud Al Capone lemmikud olid valdavalt Itaalia road: pasta, mereannid, liha.

«Alustame mereandide ja vitello tonnatoga, see on Itaalia-pärane külm, vasikalihast eelroog kapparite ja tuunikalakastmega,» selgitas Uustalu. «Loomulikult ei puudu laual pasta, mis oli Al Capone üks lemmikroogasid. Lisaks on kohal Eesti tuntuim sigarispets Indrek Kant, kes maffiameeste sigariharjumusest räägib.»

2017. aasta on GMP Pühajärve restoranis maitserännakute aasta. Kulinaarse ajamasina abil saavad külastajad märtsist novembrini osa erinevate ajastute roogadest ja lauakommetest.