Lapsed saavad kolme nädala jooksul end proovile panna

Juba 16. korda toimuv metsaviktoriin pakub õpetajatele võimalust mitmekesistada loodusõpet koolis. RMK Põhja-Eesti teabejuhi Tiina Neljandiku sõnul annavad küsimused uusi teadmisi metsa ja metsanduse, looduse ja looduskaitse kohta ning tutvust tehakse ka aasta linnu ja looma, orhidee, liblika ja mullaga.

«Otsime kirjandusteostesse peidetud loodustarkusi ja mõne küsimuse juures on vaja ka arvutamisoskust,» selgitas Tiina Neljandik võimalusi vastuste leidmiseks ja rõhutas, et «igasuguste abimaterjalide kasutamine ja koostöö ei ole mitte ainult lubatud, vaid ka soovitatav». Põnevust lisab teadmine, et nii nagu looduses on asjadel mitu tahku ja lähenemisnurka, on ka metsaviktoriini küsimustel tihti rohkem kui üks vastus.

Koolitunni rikastamise võimalust kasutavad õpetajad igal aastal järjest enam. Vastuste otsimist põimitakse näiteks grupitöödega, jagatakse küsimused vastamiseks õpilaste vahel või otsitakse vastuseid ühiste arutelud käigus klassis. 2016. aastal võttis metsaviktoriinist osa 9491 õpilast 215 koolist ja 809 klassist üle Eesti.

Metsaviktoriin on osalemiseks avatud 18. aprillist 10. maini veebilehel Loodusega koos. Vastamiseks on kokku pandud kaks küsimustikku: 1.–4. klassile ja 5.–12. klassile. Kuigi osaletakse klasside kaupa, vastab iga õpilane küsimustele iseseisvalt. Pärast seda, kui õpetaja on klassi registreerinud, saab iga õpilane oma parooli, millega võimalik viktoriinikeskkonda korduvalt siseneda, vahepeal vastuseid salvestada ja siis järgmisele ülesandele lahendust otsida.

Juba kuuendat korda on avatud venekeelne viktoriinikeskkond, mis võimaldab ka vene koolidel kodumaa loodust paremini tundma õppida.

Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis: 1.–4. klass, 5.–9. klass ja 10.–12. klass. 12. maiks selguvad parimate tulemustega klassid ja nende juhendajad, kes saavad õpitut täiendada RMK loodusõppeprogrammides. Auhinnas sisaldub ka sõidukompensatsioon.

Lisaks metsaviktoriinile saab loodust tundma õppida RMK looduskeskustes üle Eesti – alanud on traditsiooniline loodusõppeprogrammide sooduskampaania.