Viimase koolikella peole saabus üllatuskülaline

Puka keskkoolis on tänavu kuus abiturienti. Esimese tunni nii tähtsal päeval viis läbi nende esimene õpetaja Marju Sarapuu koos oma praeguste 4. klassi õpilastega.

Aktusel tänas lõpetajate nimel õpetajaid Mihkel Tamm. «Vahel unustame tänada inimesi, kes teevad meie elu just nii õnnelikuks, nagu see on. Vahel unustame neile õelda , kui palju see meiele tähendab, et nad on osake meie elust ... Täna aga tuli see meile meelde ja tahame tänada kõiki kalleid inimesi, kes on meid koolitteel toetanud.»

Kooli parki istutati püramiidjas tamm. «Toimus niinimetatud õuesõppe tund, mida tuli kiivalt jälgima – oh üllatust – üllatus metsisekukk,» rääkis kooli arendus- ja huvijuht Liidia Saarmann. «Lind inimesi ei peljanud.»

Nagu pildilt näha, pakkusid linnule huvi ka kooli aknast paistvad kukekujutised.

«Selline juhtum on küll tähelepanuväärne, kuid samas ei midagi enneolematut,» kommenteeris metsise kooliõuele saabumist kooliõuele Tarmo Evestus Otepää looduskeskusest. «Metsisekukkedel on praegu mänguaeg ja sel ajal võivadki asulatesse ilmuda niinimetatud hullud metsised, kellel suguhormoonide tase kõrge. Vahel võivad nad olla inimeste suhtes ka agressiivsed. Selline, keskeltläbi neljakilone lind võib lausa ohtlikuks muutuda.»